Важное 17 февраля 2023, 14:11 Путин утвердил пенсионные нормы в новых регионах России Президент Путин утвердил пенсионные нормы в новых регионах России с 1 марта РИА «Новости»

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Выплату пенсий и дополнительного социального обеспечения на территории Херсонской и Запорожской областей, а также в Луганской и Донецкой народных республиках начнут с 1 марта. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые правила коснутся граждан, которые проживали в освобожденных регионах на момент их вступления в состав России или прибывших на территорию страны ранее с указанных территорий.

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Пенсии начнут выплачивать в заявительном порядке. Все необходимые документы для назначения выплат на украинском языке примут без перевода на русский.

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Законопроект также устанавливает, что процесс перехода к общероссийским стандартам пенсионного возраста в новых регионах продлится до 31 декабря 2027 года.

В августе 2022 года Путин поручил осуществить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей родителям детей-школьников, проживающих на территории Херсонской, Запорожской области, а также республик Донбасса.