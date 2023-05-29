Общество 29 мая 2023, 15:39 Путин утвердил новые правила установки камер на дорогах Путин подписал федеральный закон о правилах размещения дорожных камер РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который регламентирует установку фото- и видеокамер на дорогах. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Пока в России нормы размещения дорожных камер устанавливают ведомственные акты и положения. Теперь процесс будет регулировать федеральный закон.

Реклама

Утвержденный Путиным документ закрепил список мест, в которых можно устанавливать камеры. В перечень попали дороги с выделенной полосой для общественного транспорта, аварийно-опасные участки, пешеходные переходы, места, где запрещены стоянка и остановка, перекрестки, сообщил RT. Сюда же относятся участки, где случилось четыре и более ДТП в течение года, места дорожных работ, ограничивающих движение, и другие точки, определяемые ГИБДД.

Согласно новым нормам, не менее чем за 150-300 метров от зоны контроля камеры должен стоять предупреждающий дорожный знак. Использовать можно только сертифицированные устройства фото- и видеофиксации.

Решение об установке камеры сможет принимать региональный уполномоченный орган исполнительной власти или владелец автодороги по согласованию с территориальным органом МВД. На сайте ведомства будут размещать сведения о местах установки камер и видах фиксируемых ими нарушений.

Если окажется, что устройство, заснявшее нарушение, не соответствует требованиям, водитель не понесет административную ответственность. Подписанный президентом закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что камеры на дорогах помогли снизить количество угонов и нарушений ПДД в столице. Число погибших в ДТП в городе упало в три раза с 2012 года.