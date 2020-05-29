    29 мая 2020, 20:53

    Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму

    Александра Каширина

    Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму, которая будет действовать пять лет.
    Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму

    «В целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму в Российской Федерации постановляю утвердить новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года. Указ вступает в силу со дня его подписания», — указано в документе.

    Предыдущая редакция была принята в 2014 году. В новой появились дополнительные термины, такие как «идеология насилия» (оправдывание применения насилия для достижения разных целей) и «радикализм» (приверженность идеологии насилия, для кардинального изменения основ конституционного строя России, нарушению единства и территориальной целостности РФ).

    Среди угроз в документе упомянуты искажения истории, возрождение фашизма и нацизма в других странах, а также «возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а также принадлежности к какой-либо группе».

    Целью государства в этой сфере будет защита основ конституционного строя России и безопасность свобод и прав общества.