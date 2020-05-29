Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму

Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму, которая будет действовать пять лет.

«В целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму в Российской Федерации постановляю утвердить новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года. Указ вступает в силу со дня его подписания», — указано в документе.

Предыдущая редакция была принята в 2014 году. В новой появились дополнительные термины, такие как «идеология насилия» (оправдывание применения насилия для достижения разных целей) и «радикализм» (приверженность идеологии насилия, для кардинального изменения основ конституционного строя России, нарушению единства и территориальной целостности РФ).

Среди угроз в документе упомянуты искажения истории, возрождение фашизма и нацизма в других странах, а также «возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а также принадлежности к какой-либо группе».

Целью государства в этой сфере будет защита основ конституционного строя России и безопасность свобод и прав общества.