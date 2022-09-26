Путин утвердил Красникова президентом Российской академии наук | 360°

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Путин утвердил Красникова президентом Российской академии наук

Президент РФ Владимир Путин утвердил Геннадия Красникова руководителем РАН

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Президент России Владимир Путин утвердил кандидатуру Геннадия Красникова на пост главы Российской академии наук сроком на пять лет. Указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю утвердить Красникова Геннадия Яковлевича президентом Федерального государственного бюджетного учреждения „Российская академия наук“ сроком на пять лет», — сказано в документе.

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Указ вступает в силу с 27 сентября.

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На выборах президента РАН генеральный директор АО «НИИМЭ» Геннадий Красников набрал 871 голос (это более 50%), опередив своего соперника — директора Института теплофизики имени Кутателадзе Сибирского отделения РАН Дмитрия Марковича.

Доктор технических наук, профессор Красников родился 30 апреля 1958 года в Тамбове. После учебы в тамбовской специализированной математической школе (ныне лицей) № 29 он с отличием окончил физико-технический факультет Московского института электронной техники (ныне Национальный исследовательский университет «МИЭТ») по специальности «Автоматика и электроника». Затем заочно окончил аспирантуру МИЭТ, уточнил ТАСС.

Владимир Путин

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