Общество 03 августа 2023, 13:16 Путин указал на возможность для России обойтись своими кадрами Путин: Россия обойдется своими кадрами с помощью повышения производительности труда

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Россия сможет обойтись собственными кадрами в случае повышения производительности труда и использования современных технологий. Об этом ходе встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил глава государства Владимир Путин.

«Использование современных технологий, включая искусственный интеллект, а также производительность труда помогут России обходиться своими кадрами. Нам не нужно будет набирать людей из соседних стран, потому что мы справимся собственными специалистами», — сказал он.

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Ранее Путин заявил, что технологии искусственного интеллекта являются весьма перспективным направлением, которое в итоге сумеет определить будущее. Президент по степени своей значимости сравнил их с ракетным или атомным проектом Советского союза.

В июле российский лидер обсудил с правительством России возможности внедрения искусственного интеллекта в сферу отечественной экономики.