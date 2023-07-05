Общество 05 июля 2023, 15:05 Путин указал на важность восстановления объектов культуры в новых регионах России Путин: важно восстанавливать объекты культуры и материальную базу в новых регионах России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заявил о важности восстановления социальных и культурных объектов в новых российских регионах. Об этом он сказал на встрече с главой Минкультуры Ольгой Любимовой.

Министр зачитала доклад о желании деятелей культуры поддержать военнослужащих и жителей новых регионов России.

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«Это очень важно. Не менее важно восстанавливать саму материальную базу», — ответил глава государства.

Он признался, что не имел возможности осмотреть социальные объекты, когда посещал Херсонскую область и Луганскую Народную Республику. Но успел заметить, что вне зоны боевых действий все более или менее стабильно и «чистенько, убрано».

Российский лидер уточнил, что из машины или вертолета многое не увидишь. Но ему известно, что сами учреждения нуждаются в реставрации и восстановлении на современном уровне.

Глава государства уже говорил о том, что культуру великого российского народа нельзя уничтожить. Она многонациональна и является частью мировой и европейской культуры, уточнил Путин.