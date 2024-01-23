Общество 23 января 2024, 17:13 Путин указал на важность традиционных ценностей и многодетных семей для страны Президент Путин назвал многодетные семьи опорой России Freepik

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Многодетные семьи играют огромную роль в жизни России, в них детям прививаются качества, на которых держится семья и страна в целом. Об этом заявил президент Владимир Путин, его процитировал сайт Кремля.

Глава государства отметил, что в многодетных семьях воспитываются традиционные ценности, в том числе уважение к старшим, трудолюбие и необходимость заботиться о младших

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«Многодетная семья — это опора страны. Да вообще семья, но многодетная — тем более», — указал он.

Путин добавил, что одной из важнейших задач внутренней и экономической политики России является поддержка семей.

«Все эти национальные программы, о которых, я надеюсь, вы слышали, так или иначе крутятся вокруг семьи», — заключил российский лидер.

Ранее Путин предложил продлить программу льготной семейной ипотеки под 6%, сообщил RT. Глава государства также подчеркнул, что следует исключить возможности злоупотребления этой программой.