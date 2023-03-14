Важное 14 марта 2023, 16:37 Путин указал на тенденцию повышения реальных зарплат в России Президент Путин заявил о тенденции на повышение реальных зарплат в России РИА «Новости»

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В России появилась тенденция на рост реальных зарплат. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время беседы с работниками авиационного завода в Улан-Удэ.

«Тенденция все-таки идет на повышение заработных плат. В целом по стране небольшой рост заработных плат все-таки идет», — сказал он.

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Путин отметил, что конкретно на авиационном заводе зарплаты выше средних значений по региону.

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«У вас все-таки особый случай. Растут продажи на внутреннем рынке, востребована продукция, которую производит ваш завод. Оборот начал увеличиваться, это очень хороший показатель», — сказал президент, обращаясь к сотрудникам.

Глава государства находится в Улан-Удэ, где ему продемонстрировали фюзеляжи новых моделей вертолетов Ка-226.54 и Ми-171А3. Путин подчеркнул, что продукция завода востребована не только внутри страны, но и на мировых рынках.

Вместе с Путиным завод осмотрели глава Бурятии Алексей Цыденов и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.