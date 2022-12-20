Общество 20 декабря 2022, 00:40 Путин указал на сложность обстановки в новых регионах России Президент Путин: обстановка в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях остается сложной Пресс-служба Кремля

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В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях наблюдается крайне сложная обстановка. Поэтому подразделения органов безопасности должны сделать все для обеспечения безопасности жителей новых регионов России, заявил президент Владимир Путин.

Глава государства поздравил работников органов безопасности РФ с профессиональным праздником, который отмечают в стране 20 декабря.

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«Особо хочу отметить подразделения органов безопасности. <…> Вам сейчас трудно, обстановка в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная. Но на вашу защиту надеются живущие там люди», — сказал Путин.

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По словам главы государства, российские власти продолжать укреплять новые подразделения современной техникой и вооружением. Также в новые российские регионы будут привлекать «опытные кадры».

Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях установили порядок наследования. Теперь супруги могут отменить или внести изменения в совместное завещание, которое они оформили до вступления регионов в состав России.