Общество 04 декабря 2023, 17:24 Путин указал на роль волонтеров в помощи бойцам СВО Путин поблагодарил волонтеров за помощь бойцам СВО и их семьям РИА «Новости»

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Российские волонтеры оказывают огромную поддержку участникам специальной операции на Украине и их семьям. Об этом на церемонии вручения премии «Волонтер года — 2023» сказал президент Владимир Путин.

«Спасибо за все, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на переднем краю борьбы за Россию», — сказал он.

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Глава государства подчеркнул, что волонтеры работают практически во всех сферах общественной жизни.

«Здравоохранение, образование, экология… Чего только нет. Вы оказываете помощь напрямую бойцам, их семьям, отцам и матерям. Для нас это одна из главнейших задач. Низкий вам поклон за это, спасибо», — добавил Путин.

Президент отметил, что волонтерами и добровольцами в России являются порядка 25% от всего населения, а желание оказать помощь нуждающимся порой передается из поколения в поколение.

«В культуре и традиции народов России есть чувство сопричастности, которое существует на протяжении всей истории нашей страны», — заключил он.

Премия «Волонтер года» проходит в понедельник на ВДНХ в рамках форума #МЫВМЕСТЕ. Награду из рук Владимира Путина получила глава волонтерского отряда «Юннаты из „Ростка“» Наталья Аминева.