Общество 09 июля 2023, 11:59 Путин указал на роль рыбхоза в экономике страны Путин: рыбохозяйственный комплекс играет значимую роль в экономике страны РИА «Новости»

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В экономике России значимую роль играет рыбохозяйственная отрасль. На это указал президент Владимир Путин в своем поздравлении ко Дню рыбака. Телеграмму главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

Рыбкомплекс, подчеркнул Путин, также вносит ощутимый вклад в развитие социальной инфраструктуры, регионов и укрепление продовольственной безопасности.

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«Все это стало результатом труда многих поколений инженеров, ученых, промысловиков. Они совершенствовали работу отрасли и заложили ее традиции, подавая пример отношения к природным богатствам России», — обратил внимание российский лидер.

Путин добавил, что в настоящее время важно концентрировать усилия на насыщении внутреннего рынка доступной, экологически чистой и качественной продукцией, а также наращивать возможности для экспорта и глубокой переработки.

«Также необходимо уделять внимание подготовке кадров, продолжить курс на повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности отрасли», — заключил президент.

Ранее Путин заявил, что залогом успешного развития России станет ускоренное внедрение передовых технологий.