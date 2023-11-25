Общество 25 ноября 2023, 16:29 Путин указал на роль проекта «Послезавтра» для новых регионов России Путин: проект «Послезавтра» объединит талантливую молодежь из новых регионов РФ РИА «Новости»

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Яркий проект «Послезавтра» поможет объединить талантливую молодежь из Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Ваш яркий и неординарный проект объединит целеустремленную и талантливую молодежь из новых регионов России, которая стремится приносить пользу людям, внести свой личный вклад в развитие родных поселков и городов», — сказал президент.

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Глава государства отметил, что участников мероприятия ждала разнообразная программа.

«Вы смогли участвовать в мастер-классах и круглых столах, посоревноваться в различных видах спорта, побывать на увлекательных дискуссиях, воочию увидеть, что мы — прекрасная и сильная страна», — добавил Путин.

Ранее глава государства заявил о востребованности деятельности общероссийского движения «Матери России».