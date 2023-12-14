Общество 14 декабря 2023, 12:35 Путин указал на повышение продолжительности жизни в России к концу года Путин: средняя продолжительность жизни в России достигнет 74 лет к концу года Телеканал «360»

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В России средняя продолжительность жизни к концу 2023 года достигнет отметки в 74 года. Об этом на прямой линии в Гостином Дворе заявил глава государства Владимир Путин.

Президент напомнил, что еще в 2021 году этот показатель составлял 70,06 года.

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«Рост продолжительности жизни, есть такой показатель. К нему мы всегда стремимся, всегда говорим об этом. Посмотрите на динамику, еще в 2021 году в России продолжительность жизни составляла 70,06. На следующий год она возросла до 72,3 года, а вот в текущем году она ожидается на отметке 74 года», — заявил он.

Президент отметил, что этот показатель отражается как в сфере социальной политики, так и в сфере экономики.

Ранее Путин заявил, что экономика России накопила серьезный уровень прочности, который необходим для дальнейшего развития страны.

Совмещенная большая пресс-конференция и прямая линия с гражданами главы государства проходит в четверг в Гостином дворе, «360» показывает прямую трансляцию.