Общество 07 декабря 2023, 21:21 Путин указал на ответственность российского бизнеса в период санкций Путин: российский бизнес проявил себя ответственно в период санкций РИА «Новости»

Читать 360tv в

Представители бизнеса в России в период санкций проявили себя в высшей степени ответственно. Об этом во время выступления на форуме «Россия зовет» заявил президент Владимир Путин.

«Российский бизнес, несмотря на объективные трудности, проявил себя в высшей степени ответственно. Хочу поблагодарить за это коллег», — сказал он.

Реклама

Путин отметил, что бизнесмены не только сохранили наладили новые логистические цепочки и сохранили трудовые коллективы, но и запустили новые проекты в туризме, высокотехнологичном секторе экономики и внутреннем потребительском секторе.

«В тех отраслях, которые освободились после ухода с нашего рынка ряда иностранных компаний», — добавил президент.

Ранее глава государства заявил, что Россия доказала свою способность отвечать на сложные вызовы. Он отметил, что по итогам 2023 года рост ВВП должен составить не менее 3,5%, писал RT. Кроме того, Путин подчеркнул, что к России больше неприменимо выражение «страна-бензоколонка».