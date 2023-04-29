29 апреля 2023, 11:43
Путин указал на объединяющий тренд «Игр будущего»
Путин заявил, что «Игры будущего» объединят киберспорт с классическим
Президент России Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам первых международных мультиспортивных соревнований «Игры будущего». Глава государства подчеркнул, что они объединят киберспорт с классическим.
Утром 29 апреля в Казани запустили обратный отсчет до начала «Игр будущего».
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«Соревнования „Игры будущего“ объединят на одной площадке классический спорт и киберспорт, смешанные единоборства, традиционные матчи по хоккею, баскетболу, футболу и турниры в видеоиграх, дополненной и виртуальной реальности», — отметил Путин.
Президент заявил, что гордится тем, что подобного рода соревнования впервые появились именно в России.
«Этот захватывающий функционально-цифровой и активно набирающий популярность спорт получил в нашей стране новую перспективу, масштаб и возможности», — добавил глава государства.
Первый розыгрыш «Игр будущего» пройдет с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани.
Владимир Путин
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