Общество 29 апреля 2023, 11:43 Путин указал на объединяющий тренд «Игр будущего» Путин заявил, что «Игры будущего» объединят киберспорт с классическим

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам первых международных мультиспортивных соревнований «Игры будущего». Глава государства подчеркнул, что они объединят киберспорт с классическим.

Утром 29 апреля в Казани запустили обратный отсчет до начала «Игр будущего».

Реклама

«Соревнования „Игры будущего“ объединят на одной площадке классический спорт и киберспорт, смешанные единоборства, традиционные матчи по хоккею, баскетболу, футболу и турниры в видеоиграх, дополненной и виртуальной реальности», — отметил Путин.

Президент заявил, что гордится тем, что подобного рода соревнования впервые появились именно в России.

«Этот захватывающий функционально-цифровой и активно набирающий популярность спорт получил в нашей стране новую перспективу, масштаб и возможности», — добавил глава государства.

Первый розыгрыш «Игр будущего» пройдет с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани.