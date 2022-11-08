Путин указал на необходимость увеличить темпы роста зарплат в России | 360°

Общество 08 ноября 2022, 19:28 Путин указал на необходимость увеличить темпы роста зарплат в России Президент Путин: темпы реального роста зарплат в России должны увеличиваться РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин указал на важность роста реальных зарплат на фоне снижения инфляции. Об этом он заявил на совещании по вопросу поддержки доходов семей с детьми.

«За восемь месяцев текущего года среднемесячная зарплата в целом по стране выросла на 12,7%, но мы с вами понимаем: это мало что значит для рядового гражданина», — сказал глава государства.

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По словам Путина, сейчас более важным является показатель реальных зарплат с учетом инфляции, а «здесь ситуация объективно сложнее». В настоящее время темы роста зарплат немного отстают от роста цен.

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«Поэтому по мере снижения инфляции, которое фиксируется на протяжении последних месяцев, картина будет меняться к лучшему. Важно, чтобы доходы граждан, особенно семей с детьми, росли темпами выше инфляции», — резюмировал президент.

Ранее Владимир Путин сообщил о стабильности ситуации на рынке труда в России. Он отметил, что уровень безработицы находится на минимальном уровне.