Важное 19 июля 2023, 15:48 Путин указал на необходимость извлечения пользы из компьютерных игр Путин заявил, компьютерные игры должны помогать человеку развиваться Unsplash

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Компьютерные игры должны помогать человеку развиваться, воспитывать в людях общечеловеческие ценности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

«Игра — это не игрушечное дело. Во-первых, мы знаем, это колоссальный бизнес, просто многомиллиардный. Но самое важное не деньги, а то, что это должно быть на стыке искусства и образования», — сказал глава государства.

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Путин подчеркнул, что видеоигры должны помогать человеку развиваться, найти себя, воспитывать общечеловеческие ценности и патриотизм.

«Именно патриотизма в хорошем смысле слова, основательного и широкого с гуманитарной точки зрения, а не квасного», — добавил Путин.

Ранее стало известно, что почти 90% выпущенных до 2010 года видеоигр стали недоступными для геймеров.