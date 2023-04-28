Общество 28 апреля 2023, 18:06 Путин указал на историческую принадлежность новых регионов России Путин: новые регионы России являются ее историческими землями Пресс-служба Кремля

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Четыре новых российских региона являются историческими землями страны, а их жителей — родные для россиян люди, заявил президент России Владимир Путин на встрече с Советом законодателей в Санкт-Петербурге.

«Это наши исторические земли и родные для нас люди. Многие из вас там бывали, ну, чем отличаются они от другой части и других частей нашего народа? Ничем, это и есть часть нашего народа», — сказал он.

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По его словам, сейчас нужно сделать все для защиты выбора жителей новых регионов вернуться в Россию. Глава государства указал на приоритетность юридического обеспечения полной интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Путин также указал, что для жители четырех новых регионов России должны в полном объеме обеспечены трудовыми и социальными гарантиями. Он призвал создать в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях условия для экономического роста и скорейшего восстановления инфраструктуры.