28 апреля 2023, 18:06
Путин указал на историческую принадлежность новых регионов России
Путин: новые регионы России являются ее историческими землями
Четыре новых российских региона являются историческими землями страны, а их жителей — родные для россиян люди, заявил президент России Владимир Путин на встрече с Советом законодателей в Санкт-Петербурге.
«Это наши исторические земли и родные для нас люди. Многие из вас там бывали, ну, чем отличаются они от другой части и других частей нашего народа? Ничем, это и есть часть нашего народа», — сказал он.
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По его словам, сейчас нужно сделать все для защиты выбора жителей новых регионов вернуться в Россию. Глава государства указал на приоритетность юридического обеспечения полной интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Путин также указал, что для жители четырех новых регионов России должны в полном объеме обеспечены трудовыми и социальными гарантиями. Он призвал создать в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях условия для экономического роста и скорейшего восстановления инфраструктуры.
Санкт-Петербург
Россия
Владимир Путин
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