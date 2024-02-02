Общество 02 февраля 2024, 16:26 Путин указал на единение россиян в поддержке СВО Путин: россияне объединились в своей поддержке спецоперации, это гарант победы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Поддержка спецоперации россиянами говорит о единении народа. Такое мнение высказал президент Владимир Путин, выступая на форуме «Все для Победы!», который проходит 2 февраля в Туле.

«Свидетельство единения России — многонациональной, многоконфессиональной — общее отношение к происходящим событиями, общая забота о будущем потрясает», — подчеркнул глава государства.

Реклама

Это и является залогом, гарантией победы России, добавил он.

Все, кто принимает участие в спецоперации, должны быть равны в правах, подытожил Путин.

Ранее российский лидер заявил, что сотрудники оборонно-промышленного комплекса делают весомый вклад в проведение спецоперации. Они за короткий срок смогли нарастить объем производства вооружений и боеприпасов.

Также военнослужащих ВС России поддерживают волонтеры и медики со всей страны. Многие из них помогают бойцам на передовой.