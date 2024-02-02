02 февраля 2024, 16:26
Путин указал на единение россиян в поддержке СВО
Путин: россияне объединились в своей поддержке спецоперации, это гарант победы
Поддержка спецоперации россиянами говорит о единении народа. Такое мнение высказал президент Владимир Путин, выступая на форуме «Все для Победы!», который проходит 2 февраля в Туле.
«Свидетельство единения России — многонациональной, многоконфессиональной — общее отношение к происходящим событиями, общая забота о будущем потрясает», — подчеркнул глава государства.
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Это и является залогом, гарантией победы России, добавил он.
Все, кто принимает участие в спецоперации, должны быть равны в правах, подытожил Путин.
Ранее российский лидер заявил, что сотрудники оборонно-промышленного комплекса делают весомый вклад в проведение спецоперации. Они за короткий срок смогли нарастить объем производства вооружений и боеприпасов.
Также военнослужащих ВС России поддерживают волонтеры и медики со всей страны. Многие из них помогают бойцам на передовой.
Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
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