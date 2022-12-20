Общество 20 декабря 2022, 15:11 Путин стал самой упоминаемой персоной в российских СМИ в 2022 году ТАСС: президент Путин стал самой упоминаемой персоной в российских СМИ в 2022 году РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин возглавил рейтинг упоминаемости по итогам 2022 года в российских СМИ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование компании «Медиалогия».

Медиаиндекс главы государства составил 39,7 миллиона. Индекс упоминаемости его пресс-секретаря Дмитрий Пескова — 9,5 миллиона, министра иностранных дел Сергея Лаврова — 5,6 миллиона.

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В первой десятке рейтинга оказались премьер-министр России Михаил Мишустин, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, министр обороны РФ Сергей Шойгу, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и врио главы ДНР Денис Пушилин.

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Медиаиндексом называют качественный показатель состояния информационного поля, который СМИ формируют вокруг упоминаемой персоны. Чем выше значением, тем более позитивно и ярко присутствие человека в СМИ.