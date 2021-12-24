Путин стал политиком года по данным опросов, а слово года — «коронавирус»
Опросы ВЦИОМ показали, что россияне признали Путина политиком года
Политиком года россияне признали Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ. Результатами исследования поделился ТАСС.
«Политик 2021 года. Здесь на первом месте Владимир Путин, его назвали 38% опрошенных. На втором месте Михаил Мишустин и Сергей Лавров (по 17%), Сергей Шойгу (8%)», — перечислил лучших, по мнению большинства, политиков глава ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции в Москве.
Провести Новый год за одним столом жители России бы не отказались с Путиным, Жириновским, Мишустиным и Шойгу.
Также россияне массово выбрали для себя и слова года. Ими стали «коронавирус», который выбрали 38% россиян, недалеко от него «рост цен» — 34% и «QR-коды» — 28%. Данными такого опроса Федоров поделился с РИА «Новости». Среди других слов года в основном все тоже были связанные с пандемией: «маски», «вакцина», «снижение доходов» и «дистанционное обучение».
Этот опрос ВЦИОМ провел в декабре 2021 года. В нем приняли участие только взрослые граждане — старше 18 лет. Организаторы опроса провели его по телефону среди случайно выбранных 1600 человек.