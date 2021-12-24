Политиком года россияне признали Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ. Результатами исследования поделился ТАСС.

«Политик 2021 года. Здесь на первом месте Владимир Путин, его назвали 38% опрошенных. На втором месте Михаил Мишустин и Сергей Лавров (по 17%), Сергей Шойгу (8%)», — перечислил лучших, по мнению большинства, политиков глава ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции в Москве.

Провести Новый год за одним столом жители России бы не отказались с Путиным, Жириновским, Мишустиным и Шойгу.

Также россияне массово выбрали для себя и слова года. Ими стали «коронавирус», который выбрали 38% россиян, недалеко от него «рост цен» — 34% и «QR-коды» — 28%. Данными такого опроса Федоров поделился с РИА «Новости». Среди других слов года в основном все тоже были связанные с пандемией: «маски», «вакцина», «снижение доходов» и «дистанционное обучение».

Этот опрос ВЦИОМ провел в декабре 2021 года. В нем приняли участие только взрослые граждане — старше 18 лет. Организаторы опроса провели его по телефону среди случайно выбранных 1600 человек.