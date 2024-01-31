31 января 2024, 16:29
Путин сравнил нелюбовь к Родине с нелюбовью к семье и детям
Путин: не любить Родину — все равно что не любить семью и своих детей
Не любить Родину — все равно что не любить семью и своих детей, заявил президент России Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами. Мероприятие проходит в Гостином дворе в Москве.
Глава государства отметил, что сейчас страна проходит очень сложный и важный этап укрепления своего суверенитета.
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«То, что сейчас происходит, в связи с тем, что Россия вынуждена защищать свои интересы, в том числе и с помощью вооруженной борьбы, и что в этой связи начало в обществе происходить — историческая Россия поднялась», — подчеркнул он.
Это, по его оценке, говорит о том, что фундамент воспитания имеется и он достаточно прочный и основательный. Отдельное внимание президент обратил на важность патриотизма и любви к своей стране.
«Не любить Родину — все равно что не любить семью и своих детей», — указал Путин.
Затронул глава государства и процессы развития страны, решения важных проблем и насущных задач.
«За последние годы сделано немало, есть что показать стране и людям, хотя не всех результатов удалось достичь», — выразил уверенность президент.
Также он призвал своих доверенных лиц на выборах наладить обратную связь с людьми.
Во встрече с президентом 31 января приняли участие Никита Михалков, певец Shaman, Маргарита Симоньян, Татьяна Навка, Сергей Полунин, Эдгард Запашный, Диана Гурцкая, Иван Охлобыстин, Александр Михайлов, Екатерина Гусева, Владимир Рогов и другие.
Владимир Путин
Выборы президента — 2024
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