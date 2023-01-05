Общество 05 января 2023, 17:00 Путин созвонился с мальчиком Давидом, чью открытку он снял с «Елки желаний» Путин пообщался по телефону с мальчиком Давидом, чью мечту с «Елки желаний» он исполнил РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин пообщался с семилетним жителем Ставропольского края Давидом Шмелевым, чью мечту глава государства исполнил в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Ребенок в своей новогодней мечте загадал экскурсию в военную академию Вооруженных сил России. Глава государства исполнил ее в декабре.

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Всего Путин в 2022 году исполнил желание трех детей. Воплотилась мечта восьмилетней Агаты Былковой из Курганской области прокатиться на оленьей упряжке и увидеть северное сияние, а также восьмилетней Александры Титаренко из Запорожской области посетить Крым.

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Благотворительную акцию «Елка желаний» приурочили к новогодним праздникам. Ее цель — подарить ощущение волшебства и радости людям, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах. Мероприятие проходит с 2018 года, за четыре года удалось исполнить мечты более 60 тысяч человек.

Ранее глава Генерального штаба Валерий Герасимов воплотил в жизнь мечту девочки из Московской области посетить центр собаководства.