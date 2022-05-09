Путин создал рабочую группу по разработке новых механизмов международных расчетов

Президент России Владимир Путин создал новую рабочую группу, которая займется разработкой механизмов в сфере международных расчетов и валютного регулирования. Соответствующий указ российского лидера опубликован на официальном портале правовой информации.

Структура обеспечит взаимодействие органов власти при реализации государственной политики в вопросах международных расчетов и валютного регулирования. Основной задачей является формирование соответствующей инфраструктуры расчетов России с партнерами из дружественных стран. То же самое касается расчетов с контрагентами из недружественных стран.

Рабочую группу возглавил помощник Путина Максим Орешкин, также в ее состав вошли глава Центробанка Эльвира Набиуллина, министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, заместители министров промышленности и торговли, иностранных дел, энергетики, сельского хозяйства и представители еще ряда ведомств.

Ранее Силуанов выступил с призванием снять барьеры международной торговли. По его мнению, эта мера поможет снизить инфляцию и повысить доходы граждан.