Путин создал рабочую группу по разработке новых механизмов международных расчетов
Президент РФ Путин создал группу по разработке новых механизмов международных расчетов
Президент России Владимир Путин создал новую рабочую группу, которая займется разработкой механизмов в сфере международных расчетов и валютного регулирования. Соответствующий указ российского лидера опубликован на официальном портале правовой информации.
Структура обеспечит взаимодействие органов власти при реализации государственной политики в вопросах международных расчетов и валютного регулирования. Основной задачей является формирование соответствующей инфраструктуры расчетов России с партнерами из дружественных стран. То же самое касается расчетов с контрагентами из недружественных стран.
Рабочую группу возглавил помощник Путина Максим Орешкин, также в ее состав вошли глава Центробанка Эльвира Набиуллина, министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, заместители министров промышленности и торговли, иностранных дел, энергетики, сельского хозяйства и представители еще ряда ведомств.
Ранее Силуанов выступил с призванием снять барьеры международной торговли. По его мнению, эта мера поможет снизить инфляцию и повысить доходы граждан.