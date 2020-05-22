Путин: Советский Союз разрушили, а созданную им систему здравоохранения — не удалось
Глава государства Владимир Путин связал успехи России в борьбе с коронавирусом с развитостью советской системы здравоохранения. Об этом сообщил портал NEWS.ru.
«Советский Союз разрушили, а созданную им систему - не удалось», — заметил президент, комментируя доклад директора Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева о борьбе с COVID-19.
Путин обозначил, что руководство страны делает и будет делать дальнейшие шаги по укреплению санитарно-эпидемиологической системы в России.