Общество 14 марта 2023, 17:11 Путин сообщил о рекордном сборе урожая в России Президент Путин: объем урожая стал рекордным за всю историю России и РСФСР РИА «Новости»

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Объем собранного урожая в России стал рекордным за всю историю страны. Об этом заявил президент Владимир Путин во время беседы с работниками авиационного завода в Улан-Удэ.

«За это сельхозпроизводителям низкий поклон. Министр сельского хозяйства мне два дня назад докладывал, что где-то 155 миллионов тонн объем урожая. Это рекорд России. В советское время ничего такого тоже не было», — сказал он.

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Агентство Bloomberg сообщало, что за первые два месяца 2023 года экспорт пшеницы из России в два раза вырос по сравнению с показателями до специальной операции на Украине.

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Глава комитета Торгово-промышленной палаты России по развитию агропромышленного комплекса Петр Чекмарев заявлял, что стране после рекордного сбора в 2022 году достаточно около 120 миллионов тонн валового сбора зерна.

Путин находится с рабочей поездкой в Улан-Удэ. Главе государства в ходе визита на авиационный завод показали обновленные фюзеляжи для новых вертолетов.