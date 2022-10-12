Путин сообщил о преодолении спада добычи нефти в России | 360°

Все новости

Важное

12 октября 2022, 15:16

Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на Купянском направлении

Происшествия

12 октября 2022, 15:14

Зерновая сделка под вопросом. Украина использовала порт Одессы в подготовке теракта на Крымском мосту

Реклама

Мир

12 октября 2022, 15:09

Европа решила выкачать углеводороды из Африки — МИД

Мир

12 октября 2022, 15:09

Треть опрошенных жителей Австрии пожаловалась на падение доходов

Спецоперация

12 октября 2022, 15:09

Российские военные не дали боевикам ВСУ прорваться в Херсонскую область

Эксклюзив

12 октября 2022, 15:08

«Мне есть, кого защищать». Мобилизованный житель Химок поделился взглядом на участие в СВО

Подмосковье

12 октября 2022, 15:05

Фермер из Раменского получил землю под ангар и посев злаковых культур

Подмосковье

12 октября 2022, 15:02

Свыше 10 молодых ученых из Подмосковья получат губернаторские премии в этом году

Подмосковье

12 октября 2022, 15:01

Шоколадная фабрика «Победа» нарастит производство в Подмосковье

Важное

12 октября 2022, 14:24

Путин сообщил о преодолении спада добычи нефти в России

Президент РФ Путин: страна преодолела спад в объеме добычи нефти

Читать 360tv в

Россия сумела преодолеть спад в объеме добычи нефти, сейчас он вышел на уровень 2021 года. Об этом на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил президент страны Владимир Путин.

«Уровень добычи нефти в России находится на показателях 2021 года, объем добычи преодолел спад», — заявил он.

Реклама

Также Путин отметил, что Россия не собирается поставлять энергоносители другим странам по ценам, которые они установят сами. По мнению российского лидера, эта позиция противоречит здравому смыслу.

Реклама

Кроме того, Путин заявил о готовности России выполнять свои обязательства по поставкам ресурсов в рамках подписанных контрактов. Россия, по его словам, надежный поставщик.

Президент также отметил, что для поставок газа подойдет работающая ветка газопровода «Северный поток».

Нефть

Владимир Путин

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама