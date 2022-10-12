Путин сообщил о преодолении спада добычи нефти в России | 360°

Важное 12 октября 2022, 14:24 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Путин сообщил о преодолении спада добычи нефти в России Президент РФ Путин: страна преодолела спад в объеме добычи нефти РИА Новости

Читать 360tv в

Россия сумела преодолеть спад в объеме добычи нефти, сейчас он вышел на уровень 2021 года. Об этом на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил президент страны Владимир Путин.

«Уровень добычи нефти в России находится на показателях 2021 года, объем добычи преодолел спад», — заявил он.

Реклама

Также Путин отметил, что Россия не собирается поставлять энергоносители другим странам по ценам, которые они установят сами. По мнению российского лидера, эта позиция противоречит здравому смыслу.

Реклама

Кроме того, Путин заявил о готовности России выполнять свои обязательства по поставкам ресурсов в рамках подписанных контрактов. Россия, по его словам, надежный поставщик.

Президент также отметил, что для поставок газа подойдет работающая ветка газопровода «Северный поток».

0 0 0 0 0 0