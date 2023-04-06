Общество 06 апреля 2023, 13:45 Путин сообщил о планах строительства железной дороги в новых регионах России Путин: в новых регионах РФ построят новые участки железной дороги Unsplash

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В Донецкой, Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях построят новые участки железной дороги. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с главами новых российских регионов в Кремле.

Глава государства рассказал, что этот вопрос он уже обсуждал с министром транспорта Виталием Савельевым, а также с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Речь шла о расширении автомобильных дорог, а также строительстве железнодорожных веток. В частности, в Запорожской области построят три соединения между имеющимися магистралями.

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«Это будет дополнительная очень хорошая возможность для того, чтобы обеспечить необходимое количество перевозки грузов и и пассажирское движение», — сказал президент.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о темпах восстановления инфраструктуры в новых российских регионах. По его словам, там восстановили сотни километров газопроводов. В частности, в Запорожской области была создана независимая от Украины система снабжения. Кроме того, был построен водовод для снабжения водой Донецкой Народной Республики.