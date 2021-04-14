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    14 апреля 2021, 14:51

    Путин сообщил, что движение по Севморпути скоро станет круглогодичным

    Полина Петрова

    Президент России Владимир Путин рассказал, что движение по Северному морскому в скором времени станет круглогодичным, сообщило РИА «Новости».

    Путин сообщил, что движение по Севморпути скоро станет круглогодичным

    По его словам, в настоящее время наша страна работает над созданием самого мощного в мире ледокольного флота, написало РИА ФАН.

    «Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как „Лидер“, которых еще никто никогда не строил», — подчеркнул российский лидер.

    Сейчас специалисты фиксируют климатические изменения, что повышает важность изучения Арктики. Путин уточнил, что благодаря деятельности в этом направлении можно будет приступить к хозяйственному освоению региона.