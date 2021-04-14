Путин сообщил, что движение по Севморпути скоро станет круглогодичным

Президент России Владимир Путин рассказал, что движение по Северному морскому в скором времени станет круглогодичным, сообщило РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время наша страна работает над созданием самого мощного в мире ледокольного флота, написало РИА ФАН.

«Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как „Лидер“, которых еще никто никогда не строил», — подчеркнул российский лидер.

Сейчас специалисты фиксируют климатические изменения, что повышает важность изучения Арктики. Путин уточнил, что благодаря деятельности в этом направлении можно будет приступить к хозяйственному освоению региона.