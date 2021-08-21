Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил президенту Владимиру Путину поддержать проект высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Нижним Новгородом. Лидер страны ответил, что проект можно сохранить.

По словам Никитина, магистраль позволит добираться из Нижнего Новгорода в Москву менее чем за два часа. Он подчеркнул, что жители городов смогут комфортнее добираться до работы.

«С учетом принятых решений по финансированию отдельных проектов его точно можно сохранить», — ответил Путин.

Высокоскоростная магистраль подразумевает движение поездов со скоростями от 200 и 400 километров в час. Сейчас в России нет таких железнодорожных дорог. Предлагалось построить ВМС из Москвы в Казань с организацией движения через Нижний Новгород, но проект пока так и не запустили.

В 2019 году президент одобрил проектирование ВСМ между Москвой и Петербургом. Над проектом начали работать в РЖД. Ориентировочная стоимость высокоскоростной магистрали оценивалась в 1,5 триллиона рублей.