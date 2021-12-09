Путин согласился считать загрязнение воздуха в крупных городах социальной проблемой

Владимир Путин согласился с учеными, что грязь в российских городах необходимо считать социальной проблемой. Но это, добавил президент, и экологическая проблема.

Президент России встретился с участниками Конгресса молодых ученых. Старший научный сотрудник ИГГ Уральского отделения РАН и ИПЭ УрО РАН Андриан Селезнев выступил с речью о том, что грязь в городах обостряет социальную проблему качества жизни, сообщил ТАСС.

Этой темой ученый занимался с 2017 года совместно с коллегами. Сначала они оценивали загрязненность Екатеринбурга, но потом поняли, что такие же проблемы есть во многих крупных городах: Новосибирске, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Мурманске.

После выступления Владимир Путин согласился, что в проблеме загрязненности урбанизированной среды можно выделить два аспекта — экологическую составляющую и социальную.

С 2018 по 2020 год в список городов с наибольшими показателями выбросов в атмосферу вредных веществ вошли Челябинск, Липецк, Норильск, Череповецк, городские округа Новокузнецкий и Рефтинский. По данным Росгидрометра, состояние воздуха улучшилось с 2017 по 2020 год в Братске, Красноярске, Новокузнецке, Челябинске, Магнитогорске, Медногорске и Липецке.