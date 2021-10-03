Президент Владимир Путин случайно подслушал часть совещания правительства. Члены кабмина не заметили появления главы государства и продолжали обсуждение принятых решений.

Совещание проходило по видеосвязи. Фрагмент опубликовал телеканал «Россия 1». Президент зашел в свой рабочий кабинет, сел за стол и хотел уже было обратиться к коллегам, но вице-премьер Марат Хуснуллин в это время продолжать говорить, устремив глаза в бумаги, поэтому не увидел Путина.

«И вот мы ряд решений приняли, могу вам их зачитать», — говорил Хуснуллин.

Путин сложил руки и не стал вмешиваться. В итоге вице-премьера окликнул глава правительства Михаил Мишустин, он извинился и поздоровался с президентом.

«Ну я внимательно слушаю, с интересом. Я не специально подслушивал, не специально. Мне очень приятно было отметить, что этот рабочий накал на подъеме находится», — сказал в ответ Путин.