Путин сказал о необходимости «сохранить ядро» в парламенте

В российском парламенте важно сохранить ядро, на которое власть могла бы опираться для решения социально важных задач, заявил президент РФ Владимир Путин. Одной из них, в частности, является создание целостной системы поддержки семей с детьми.

«Нам нужно <…> ядро сохранить в парламенте, на которое мы бы могли опираться, решая вопросы подобного рода», — сказал он в ходе совещания.

При этом глава государства отметил, что по социальным вопросам в Госдуме обычно не бывает разногласий.

Выборы в Госдуму пройдут в единый день голосования. В этом году он продлится с 17 по 19 сентября. Решение об этом было принято для обеспечения безопасности избирателей на фоне пандемии коронавируса. Голосование в течение трех дней поможет избежать толп на избирательных участках, обеспечит соблюдение социальной дистанции и предотвратит возможный рост случаев заражения коронавирусом.

Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. Это значит, что 225 депутатов избираются по партийным спискам, а еще 225 — по одномандатным округам в один тур.