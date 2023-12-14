Общество 14 декабря 2023, 15:32 Путин счел суровым приговор журналистке Баязитовой Путин попросил не сравнивать дело журналистки Баязитовой с охотой на ведьм РИА «Новости»

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Приговор, который вынесли по делу журналистки Александры Баязитовой, вызвал вопрос у президента России Владимира Путина. В ходе прямой линии он признался, что сомневается в необходимости отправлять человека за решетку на 14 лет за экономическое преступление.

«У меня как у гражданина тоже вызывает вопросы, нужно ли прятать человека за решетку на 14 лет. То, что эта женщина сделала, плохо. Надо ли там давать 14 лет — законодатель должен подумать», — заметил глава государства.

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Путин обратил внимание, что существующие законы необходимо исполнять, но пообещал попросить Госдуму еще раз оценить действующие статьи и дать адекватную реакцию.

Тем не менее, на вопрос журналиста о грани, которая отделяет наказание настоящих вредителей от охоты на ведьм, российский лидер ответил, что перегибать палку не стоит.

«Какая охота на ведьм? Я не знаю ситуации до деталей, но что она сделала, чтобы на нее охотились? <…> Закон суров, но он закон», — напомнил президент.

Путин сказал, что в курсе случаев, когда за экономические преступления дают более 10 лет лишения свободы.

«Откровенно говоря, я сам оторопел, когда об этом услышал. Это перебор, очевидно», — отметил он.