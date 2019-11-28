Путин счел правильной идею об участии военных из стран ОДКБ в Параде Победы

Глава государства находится с рабочим визитом в Бишкеке, где принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.

«Ждем лидеров государств — членов Организации на торжествах в Москве 9 мая 2020 года», — сказал Путин.

Он также выразил признательность за предложение военным контингентам всех стран ОДКБ участвовать в торжественном параде.

План мероприятий в странах Организации уже согласован, заметил российский президент. Входящие в ОДКБ государства, подчеркнул он, и впредь должны быть едины в позиции, касающейся распространения объективной информации о решающей роли народов Советского Союза в победе над фашизмом.

Российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, напомнил Владимир Путин, одобрен в профильном комитете Генассамблеи ООН голосами 121 государства.

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Председателем сессии стал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. В ней приняли участие белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Представители государств обсудили вопросы, связанные со стратегической безопасностью. Речь на заседании также шла о совместной внешнеполитической деятельности, которая помогла бы совершенствовать механизмы противодействия угрозам и сферы информационной безопасности.

История ОДКБ началась в 1992 году, когда в Ташкенте был заключен Договор о коллективной безопасности. Свои подписи под документом поставили главы Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Позднее к нему присоединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия. В силу документ вступил 20 апреля 1994 года.