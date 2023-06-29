29 июня 2023, 16:54
Путин счел перспективной программу освоения «низкого» космоса
Президент Путин назвал перспективным освоение «низкого» космоса
Президент России Владимир Путин назвал программу освоения «низкого» космоса очень интересной и перспективной. Об этом он заявил на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».
Глава государства поговорил на эту тему с Вячеславом Темкиным, представляющим инновационное предприятие «Кипр» из Сергиева Посада. Тот рассказал президенту, что занимается проблемой длительного удержания космических аппаратов на высотах до 200 километров и попросил российского лидера посодействовать финансированию программы по освоению «низкого» космоса. Владимир Путин счел это направление перспективным.
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«Ниша не занята и нужно активно здесь работать», — президента процитировал ТАСС.
Он также пообещал обсудить этот вопрос руководством «Роскосмоса».
Ранее специалисты «Роскосмоса» создали первый образец самого мощного ракетного двигателя для носителя «Союз-5». Сейчас в планах корпорации закончить сборку двигателя РД-171МВ для второй летной ракеты.
Владимир Путин
Космос
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