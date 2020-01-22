    22 января 2020, 20:32

    Путин счел недопустимым двоевластие в России

    Александра Каширина

    Президент Владимир Путин указал, что России не подходит вариант Сингапура, где был создан институт наставничества. По его словам, это двоевластие, которое подрывает институт президента.

    Один из участников встречи в образовательном центре «Сириус» задал президенту вопрос касательно Сингапура, где бывший лидер и создатель «Сингапурского экономического чуда» Ли Куан Ю на данный момент остается наставником, который существенно влияет внутреннюю и внешнюю политику страны.

    «Наша страна должна быть сильной президентской республикой… То, что вы предлагаете, будет подрывать институт президента. Думаю, что для такой страны, как Россия, это неприменимо», — ответил Путин на этот вопрос, добавив, что наставничество создало бы прецедент двоевластия, что недопустимо для России.

    Центр «Сириус» был открыт в марте 2013 года фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента. Цель «Сириуса» — найти, поддержать и помочь одаренным детям в искусстве, спорте и естественнонаучных дисциплинах.