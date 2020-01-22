Путин счел недопустимым двоевластие в России

Президент Владимир Путин указал, что России не подходит вариант Сингапура, где был создан институт наставничества. По его словам, это двоевластие, которое подрывает институт президента.

Один из участников встречи в образовательном центре «Сириус» задал президенту вопрос касательно Сингапура, где бывший лидер и создатель «Сингапурского экономического чуда» Ли Куан Ю на данный момент остается наставником, который существенно влияет внутреннюю и внешнюю политику страны.

«Наша страна должна быть сильной президентской республикой… То, что вы предлагаете, будет подрывать институт президента. Думаю, что для такой страны, как Россия, это неприменимо», — ответил Путин на этот вопрос, добавив, что наставничество создало бы прецедент двоевластия, что недопустимо для России.

Центр «Сириус» был открыт в марте 2013 года фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента. Цель «Сириуса» — найти, поддержать и помочь одаренным детям в искусстве, спорте и естественнонаучных дисциплинах.