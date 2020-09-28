Путин: Россия гордится атомной отраслью

Атомная отрасль России — это гордость страны, заявил российский лидер Владимир Путин по случаю Дня работника атомной промышленности. Он отметил особую роль ее создателей, благодаря которым Россия получила ядерное оружие и оказалась на десятилетия вперед защищена от агрессии в свою сторону. Также президент напомнил, что именно Россия стала первопроходцем в мирном атоме.

«В этом году отечественная атомная отрасль отмечает свое 75-летие. И сейчас самые теплые поздравления и пожелания хочу передать ветеранам, тем, кто в трудные послевоенные и даже военные годы и в последующие десятилетия закладывал и развивал прочные основы атомной индустрии», — поздравил Путин работников отрасли.

Он выразил гордость за выдающихся ученых, конструкторов, инженеров, рабочих, стоявших у истоков советского атомного проекта. Тогда для судьбы России решалось очень многое, и счет шел на месяцы и недели, отметил глава государства в эфире «России 24».

Отдельные слова благодарности за преданность профессии Путин выразил людям, которые сохранили отечественную атомную отрасль в 1990-е годы, потому что эти люди, отметил президент, работали «на одном чувстве долга», порой не получая зарплаты.