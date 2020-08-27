«Путин разрушил образ Лукашенко как защитника независимости». В чем смысл внезапного интервью президента России?

Днем 27 августа внезапно заявили о том, что президент России Владимир Путин даст большое интервью Сергею Брилеву на «России 24». Белорусский политолог Валерий Карбалевич рассказал «360», почему интервью должно было выйти именно сейчас и что оно значит в глобальном плане.

Валерий Карбалевич считает, что Запад планировал договориться с Россией в решении проблем в Белоруссии. Поэтому Путин решил как можно быстрее сформулировать свою позицию и донести ее до российской, белорусской и международной общественности. «Поскольку Россия приняла некое решение, и это решение надо было довести до всех», — предположил Карбалевич.

По мнению политолога, заявление Путина меняет контекст белорусской «революции»: «Это означает, что перспективы победы белорусского народа над режимом Лукашенко сейчас обнуляются. Потому что можно победить режим Лукашенко, но невозможно победить мощь России».

Карбалевич предположил, что Белоруссии угрожает судьба Венгрии 1956 года и Чехословакии 1968 года. Выступление Владимира Путина разрушило весь образ Лукашенко, как защитника независимости, уверен политолог.