Путин разрешил полиции выносить предостережения

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому полиция получила право выносить людям предостережения о недопустимости действий, которые ведут к преступлению.

Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Все изменения, предусмотренные проектом, внесли в закон «О полиции».

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Авторы закона — глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители Эрнест Валеев и Александр Хинштейн — пояснили, что данные изменения были необходимы, потому что у ФСБ и прокуратуры всегда было право выносить предостережения, а у полиции — нет.

«Органы внутренних дел являются одним из основных субъектов профилактики правонарушений, так как к их подведомственности отнесено большинство преступлений и административных правонарушений», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Таким образом, с правом выносить предостережения профилактическая работа будет проводиться максимально эффективно.