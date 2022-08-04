Путин разрешил использовать материнский капитал для оплаты частных школ и детских садов

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о праве использовать материнский капитал в качестве оплаты образовательных услуг, которые оказывают частные предприниматели. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Принимать в качестве оплаты материнский капитал могут лишь те организации, у которых есть лицензия на осуществление образовательной деятельности.

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина ранее сообщала, что также материнский капитал можно использовать на ежемесячную выплату на второго ребенка, интеграцию и социальную адаптацию детей с инвалидностью, накопительную пенсию мамы и улучшение жилищных условий.

В конце июля сообщалось, что жители Подмосковья стали использовать материнский капитал для оплаты подведения газа к границам домов.

Замминистра энергетики региона Иван Рыбаков уточнил, что для этого необходимо подать заявку на госуслугах и подтвердить наличие сертификата. После этого «Мособлгаз» сам предложит оформить договор на льготных условиях.