Путин разрешил иностранцам оставаться в РФ без продления документов до 15 декабря

Документ был опубликован на интернет-портале правовой информации.

«До 15 декабря продлевается срок временного пребывания, временного или постоянного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в РФ и срок, на который они поставлены на учет по месту пребывания, если он истекает раньше», — сказано в указе.

Источник фото: интернет-портал правовой информации.

Ранее те, кто застрял в России из-за пандемии, могли находиться в стране на тех же условиях — но 15 сентября истек срок предыдущего указа президента. По новым правилам, иностранцы могут оставаться в стране до 15 декабря.