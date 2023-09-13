Общество 13 сентября 2023, 08:11 Путин рассказал журналистам о джетлаге после перелета на Дальний Восток Путин рассказал, что испытывает джетлаг после перелета на Дальний Восток РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин признался, что испытывает джетлаг после перелета на Дальний Восток. Об этом глава государства рассказал во время посещения космодрома Восточный, сообщил ТАСС.

«Ну, думаю, как у всех. Ложишься по Москве, вставать надо по местному времени», — сказал он в ответ на вопрос о том, испытывает ли он джетлаг после перелета.

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На космодроме Восточный проходит встреча Путина и Ким Чен Ына. Лидер КНДР выразил благодарность президенту за приглашение и оказанный теплый прием.

Ким Чен Ын прибыл в Россию накануне. Кадры его приезда на станцию Хасан публиковали в своих Telegram губернатор Приморского края Олег Кожемяков и глава Минприроды России Александр Козлов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что визит Ким Чен Ына будет полноформатным. Ожидаются и переговоры делегаций, и официальный обед.