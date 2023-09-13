13 сентября 2023, 08:11
Путин рассказал журналистам о джетлаге после перелета на Дальний Восток
Путин рассказал, что испытывает джетлаг после перелета на Дальний Восток
Президент РФ Владимир Путин признался, что испытывает джетлаг после перелета на Дальний Восток. Об этом глава государства рассказал во время посещения космодрома Восточный, сообщил ТАСС.
«Ну, думаю, как у всех. Ложишься по Москве, вставать надо по местному времени», — сказал он в ответ на вопрос о том, испытывает ли он джетлаг после перелета.
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На космодроме Восточный проходит встреча Путина и Ким Чен Ына. Лидер КНДР выразил благодарность президенту за приглашение и оказанный теплый прием.
Ким Чен Ын прибыл в Россию накануне. Кадры его приезда на станцию Хасан публиковали в своих Telegram губернатор Приморского края Олег Кожемяков и глава Минприроды России Александр Козлов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что визит Ким Чен Ына будет полноформатным. Ожидаются и переговоры делегаций, и официальный обед.
Владимир Путин
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