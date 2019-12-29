Путин рассказал, сколько простоит Крымский мост

Путин поделился своими впечатлениями от поездки на поезде по переправе через Керченский пролив. Он рассказал, что испытал восторг и удовлетворение качественными результатами работы строителей.

«Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может быть и на века. Надо только вовремя все обслуживать, ремонтировать», — подчеркнул президент и добавил, что при возведении переправы использовали самые современные технологии.

23 декабря президент Путин лично открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Он первым проехал по переправе из Керчи в Тамань в кабине машиниста. Общая протяженность самого большого в России и Европе моста составляет 19 километров.