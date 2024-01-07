Общество 07 января 2024, 01:48 Путин рассказал семьям героев СВО о панде Катюше из Московского зоопарка Пресс-служба Московского зоопарка

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Президент РФ Владимир Путин обсудил с семьями погибших героев СВО их впечатления от новогодних каникул в столице и рассказал о появившейся в Московском зоопарке малышке панды. Глава государства провел встречу в Ново-Огареве, сообщили на сайте Кремля.

Собравшиеся поблагодарили президента за встречу в ночь перед Рождеством. Оного из мальчиков Путин спросил, видел ли тот панду. Ребенок ответил, что видел животное, но после уточняющего вопроса признался, что малышку-панду ему не показали.

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«Там появилась маленькая панда», — отметил президент.

Также гости поделились с Путиным впечатлениями от организованной для них экскурсии по конюшне. Дети рассказали об арабских скакунах, которые понравились им больше всего.

Глава государства также спросил у членов семей героев, что понравилось больше всего в Москве. Они рассказали о «Щелкунчике», посещении выставки «Россия» и Красной площади.

Жители Москвы ранее выбрали имя для четырехмесячной панды из Московского зоопарка. Ее назвали Катюша.