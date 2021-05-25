Путин рассказал об испытаниях новых комплексов С-500

Испытания зенитных ракетных систем С-500 проходят успешно и близки к завершению. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

По словам президента, в Воздушно-космических силах РФ около 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400, сообщило РИА «Новости».

«На очереди поставка в войска комплексов С-500, испытания которых уже успешно завершаются», — сказал Путин в ходе совещаний по оборонной тематике в Сочи.

Ранее замминистра обороны Алексей Криворучко заявлял, что ВС РФ планируют получить первые комплексы С-500 в 2021 году, а их серийная поставка начнется в 2025 году.

Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» представляет универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата. Она обладает повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты.

Помимо этого, С-500 способна поражать самолеты, вертолеты, а также крылатые ракеты.