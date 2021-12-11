facebook_pixel
    11 декабря 2021, 15:32

    Путин рассказал об агенте ЦРУ среди советников правительства России в начале 90-х

    Ольга Назаркина

    В начале 1990-х годов среди советников правительства России был минимум один кадровый сотрудник Центрального разведывательного управления США. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

    Путин рассказал об агенте ЦРУ среди советников правительства России в начале 90-х

    Фрагмент интервью главы государства для фильма «Россия. Новейшая история» был показан на телеканале «Россия 1».

    «В числе этих советников был, наверное, я думаю, но один точно был, кадровый сотрудник ЦРУ, который не имел права в соответствии с законами своей страны заниматься коммерческой деятельностью», — сказал президент.

    По его данным, в дальнейшем дело переросло в судебный процесс в Штатах. Во время расследования оказалось, что этот человек был кадровым сотрудником ЦРУ и работал в России во время приватизации.

    Ранее о представителях этого американского ведомства среди российского правительства РФ в 1990-х годах Путин говорил на встрече с членами СПЧ.

    «В начале 2000-х я уже вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства России сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники ЦРУ», — отметил он.

    Путин назвал это только одним из примеров попыток вмешательства в дела России.