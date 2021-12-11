Путин рассказал об агенте ЦРУ среди советников правительства России в начале 90-х

В начале 1990-х годов среди советников правительства России был минимум один кадровый сотрудник Центрального разведывательного управления США. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

Фрагмент интервью главы государства для фильма «Россия. Новейшая история» был показан на телеканале «Россия 1».

«В числе этих советников был, наверное, я думаю, но один точно был, кадровый сотрудник ЦРУ, который не имел права в соответствии с законами своей страны заниматься коммерческой деятельностью», — сказал президент.

По его данным, в дальнейшем дело переросло в судебный процесс в Штатах. Во время расследования оказалось, что этот человек был кадровым сотрудником ЦРУ и работал в России во время приватизации.

Ранее о представителях этого американского ведомства среди российского правительства РФ в 1990-х годах Путин говорил на встрече с членами СПЧ.

«В начале 2000-х я уже вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства России сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники ЦРУ», — отметил он.

Путин назвал это только одним из примеров попыток вмешательства в дела России.