Путин рассказал о встрече с акционерами «Яндекса»
«Вот я только что, недавно, встречался с руководителями и основными акционерами Яндекса. Вот буквально два дня назад», — приводит РИА «Новости» слова Путина во время телемоста в рамках Форума профессиональной ориентации «Проектория». Глава России отметил, что сейчас «Яндекс» работает над несколькими масштабными проектами с иностранными компаниями. Путин также подчеркнул, что у нашей страны есть серьезное конкурентное преимущество в математике.
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Он добавил, что в других странах есть и хорошие специалисты, и развитые технологии, однако математической школы, которая может сравниться с российской — нет.
Форум «Проектория» проводится с 2013 года по распоряжению Путина. Ранее мероприятие называлось «Будущие интеллектуальные лидеры России». В оргкомитете мероприятия значатся зампред российского правительства Татьяна Голикова и министр просвещения РФ Ольга Васильева.