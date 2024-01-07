Общество 07 января 2024, 11:25 Путин рассказал о возвращении в Россию иконы из Нью-Йорка Путин рассказал, как вернул в Россию из Нью-Йорка икону мученицы Елизаветы РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин привез икону с ликом святой Елизаветы Федоровны Романовой из Нью-Йорка, после чего поместил ее в Ново-Огареве, где жила великая княгиня. Об этом глава государства сообщил во время рождественского богослужения на территории резиденции в Московской области.

Президент показал икону своим гостям — семьям погибших в ходе СВО бойцов.

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«Икону с мощами мне подарил предстоятель Русской православной церкви в Нью-Йорке. Я привез ее сюда, поставил дома и не сразу осознал, что Елизавета Федоровна вернулась домой. Ведь она жила раньше здесь. Это символично», — рассказал Путин.

Глава государства отметил, что позднее поручил перенести святыню в храм Спаса Нерукотворного Образа из дома, который являлся домовой церковью Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича Романовых.

Елизавета славилась своими делами милосердия, ее убили в следующую ночь после расстрела царской семьи 17 июля 1918 года. В 1992 году княгиню причислили к лику святых.

В канун Рождества Путин провел встречу с семьями военных, которые погибли в ходе СВО на Украине. Дети рассказали ему о своих впечатлениях от экскурсий по российской столице.