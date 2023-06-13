13 июня 2023, 17:57
Путин рассказал о сроках службы для мобилизованных
Президент Путин: закон не предусматривает конкретных сроков ротации мобилизованных
Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами высказался о возможной ротации мобилизованных. По его словам, закон конкретных сроков в данном случае не предусматривает, написал ТАСС.
«Исходить нужно будет прежде всего из наличия личного состава, того, как как развивается ситуация на линии соприкосновения и как идет сама спецоперация», — сказал глава государства.
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Российский лидер добавил, что мобилизованные имеют возможность уйти в отпуск и пользуются ею. Однако потом практически все возвращаются к месту службы. Путин отметил, что большинство исключений связаны с уважительными причинами. Он добавил, что постепенно людей надо будет возвращать домой и этот вопрос обсуждается в министерстве обороны.
Ранее россиян решили оповещать о мобилизации СМС-сообщениями. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, они не будут приравниваться к повестке и никаких санкций к человеку, который не получил сообщение на мобильный телефон, применять не будут.
Законы
Владимир Путин
Частичная мобилизация в РФ
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